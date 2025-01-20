İzmir'de Drift Yapan Sürücüye Ceza

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İzmir'de drift atan sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

Bir sürücünün otomobiliyle drift atmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, sürücü K.M'yi ve otomobilini belirledi.

Emniyete götürülen sürücüye ilgili yasa maddesi gereğince 46 bin 392 lira idari para cezası uygulanırken, K.M'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Ayrıca sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmesi nedeniyle emniyette adli işlem yapıldı.