İzmir'de Ekmek Fiyatı 12,5 Lira

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İzmir'de 200 gram ekmeğin 12 lira 50 kuruştan satılacağı bildirildi.

İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı yaptığı yazılı açıklamada ekmeğin hammadde fiyatlarının arttığını belirtti.

Sırtı, bu nedenle 10 lira olan 200 gram ekmeğin yarından itibaren 12 lira 50 kuruştan satılacağını ifade ederek, ekmek fiyatını belirlerken İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası temsilcileriyle ortak hareket ettiklerini kaydetti.