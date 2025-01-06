İzmir'de Ekmek Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
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İzmir'de Ekmek Fiyatları Yükseliyor

İzmir\'de Ekmek Fiyatları Yükseliyor

İzmir'de ekmek fiyatı 10 TL'den 12,5 TL'ye çıkıyor. Fırıncılar, artan maliyetler nedeniyle bu fiyat artışını yapmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

06.01.2025 12:24  Güncelleme: 12:26
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İZMİR'de 10 TL olan ekmek, yarından itibaren 12,5 TL'den satılacak.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonunun aldığı kararın ardından 20 gram ekmeğin fiyatı 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi. Yeni fiyatın yarından itibaren geçerli olacağı bildirildi. İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı, artan maliyetler nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Ekmeğin girdisi denilince akla sadece un, maya gelmesin. Akaryakıt, kiralarımız, yanımızda çalıştırdığımız insanların ücretleri, SGK primleri gibi yan giderlerle birlikte ekmeğin 41 çeşit maliyet girdisi var. Girdilerimizde ortalama artış yüzde 50 oranında. Buna rağmen İzmir'deki toplumsal konsensüsü desteklemek adına, ekonomik güçlükler yaşayan insanlarımızı düşünerek yüzde 25 oranında fiyat artışı yaptık. Biz mümkün olduğunca ekmekte fiyat artışından kaçındık ancak gelinen noktada ekmek girdilerindeki tutulamaz artışı bir nebze olsun ekmek fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldık. Ekmek fiyatını belirlerken ince eleyip sık dokuyor, İzmir Ticaret Odası, EBSO, İzmir Ticaret Borsası temsilcileriyle ortak hareket ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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