İzmir'de Elektrik İhmal Davası

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(İZMİR) – İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüyle ilgili İZSU ve Gdz Elektrik A.Ş.'den 42 sanığın yargılandığı davada, olay yerinde yapılan yeni bilirkişi incelemesi sırasında mağdur avukatları Ayşe Sarıçiçek ve Cenk Düzgüner, basın açıklaması yaptı. Olayda hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın aile avukatı Cenk Düzgüner, "Biz yargılamanın çok iyi gittiğini düşünüyoruz. İZSU ve Gdz beraber sorumlu olacaktır. İnancımız bu yöndedir" dedi.

İzmir'de 12 Temmuz'daki sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımınına kapılarak hayatlarını kaybetmişti. Olayın ardından aralarında İZSU ve Gdz Elektrik A.Ş.'den İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU önceki dönem genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gdz Elektrik'te Dağıtım Sistemi İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu toplam 42 kişinin yargılandığı davada, olay yerinde yeni bilirkişi incelemesi başlatıldı.

İncelemeler devam ederken mağdur avukatları Ayşe Sarıçiçek ve Cenk Düzgüner basın açıklaması yaptı.

Sarıçiçek: "Bilirkişilere raporun düzenlenmesi konusunda bir kısıtlama yapılmayacak"

Özge Ceren Deniz'in aile avukatı Ayşe Sarıçiçek, bilirkişilerin hazırlayacağı rapor konusunda süre kısıtlaması yapılmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"Mahkeme heyeti ve konusunda uzman yedi bilirkişiden oluşan heyetle birlikte keşif başladı. Kazı yapılacak. Ölümün gerçekleşmesindeki asıl kusur oranlarının tespiti, kusurlu kişilerin tespiti açısından olay mahalli geniş çaplı kazılıyor. Kazıya başlanmadan önce mahkemede dinlenilmeyen bir tane tanık vardı. Burada dükkan sahibi olan ve kamera kayıtlarının alındığı şahıs. Kazı başlamadan önce tanık dinlendi. Biz de öğrendik ki tanığın kamerası sökülmeye çalışılmış bu olaylardan sonra. Kamera sökülemeyince de kablosu kesilmiş. Bugün keşif tamamlandıktan sonra bilirkişi detaylı olarak raporunu hazırlayacak. Çoğunluğu elektrik bilirkişisi, inşaat bilirkişisi, çevre mühendisi ve bir tane de iş hukukunda uzman bilirkişiden oluşan yedi kişilik bir heyet var. Mahkemeyle birlikte titiz bir şekilde kazılarını yapıyorlar. Rapor düzenlendiğinde ve mahkemeye sunulduğunda yargılama süreci bu şekilde devam edecek. Yasal olarak 45 günlük bir süreden bahsediliyor duruşmaya yetişmesi açısından. Ama mahkeme başkanıyla görüştüğümüzde asla bilirkişilere raporun düzenlenmesi konusunda bir kısıtlama, sınırlama veya acele yetiştirilmesi konusunda herhangi bir telkin yapılmayacak. Bilirkişiler çok rahat bir şekilde bütün detayları inceleyerek raporlarını hazırlayacaklar. Duruşmaya yetişirse duruşmada değerlendirmesi yapılır. Yetişmezse büyük bir ihtimalle duruşmamız ertelenir raporun hazırlanması için. Ama bilirkişiler bu konusunda uzman, ehil ve çok titizlikle seçilmiş 7 bilirkişimiz var bu konuda. Bu konuda titizlikle mahkeme tarafından bilirkişi seçimi yapılmıştır. Daha önceki bilirkişiler değil. Hatta ölçümlemeler için yurt dışından cihazlar da getirilmiş bilirkişiler tarafından. Bilirkişiler çalışmalarını titizlikle yapacaklar. Bugün kazı yapılıyor. Çok güzel sağlıklı bir keşif ve yapılıyor diye düşünüyoruz."

"Soruşturma izni tamamlandıktan sonra yargılamalarına devam edilecek"

Ceren Deniz'in hayatını kaybetmesine neden olan adımı tam olarak nereye attığının tespiti için ayrı bir bilirkişi raporu talep edildiğini belirten Sarıçiçek, "Kamera kayıtlarından, gittiği alandan, hangi parkelerden, bastığı alan mazgal mıdır yoksa aradaki kablo mudur onunla ilgili de ayrıca bir bilirkişi raporu istendi" dedi.

Davanın ikinci celsesinde verilen ara kararı da hatırlatan Sarıçiçek, şunları kaydetti:

"11 tutuklu sanığımız var. Altı tutuklu sanık devlet memuru oldukları için haklarında yargılamanın devam edilebilmesi için izin sürecinin yapılması amacıyla tahliye edildiler. Bu normal bir tahliye değildir. Yani devlet soruşturması izni için dosyalar ayrıldı. Ayrı bir dosya olarak açıldı. Soruşturma izni tamamlandıktan sonra yargılamalarına devam edilecek."

Düzgüner: "Bakanlıktan izin mutlaka gelecektir"

İnanç Öktemay'ın aile avukatı Cenk Düzgüner ise devlet memuru görevleri nedeniyle tahliye edilen sanıkların yargılama izinlerinin geleceğine inandıklarının altını çizerek şöyle konuştu:

"İZSU tarafından bir kurtulma değil bu. Gdz yargılanıyor ama esasında bakanlıktan izin mutlaka gelecektir ve İZSU ile ilgili sorumlular da bu davada yargılanacaktır. Mahkeme çok özen gösteriyor ama ilk keşifte yapılan gözlemler bizim için daha önemlidir. Çünkü bu çalışma tadilat görmüş sahada yapılıyor. Bu herkesi yanıltır. Şimdi oluşturulan bilirkişi heyeti de mutlaka ilk raporu da inceleyecektir. Oradakini baz alacaktır. Şu an tadilat görmüş sahada çalışma yapılıyor. Bu da çok katkı sağlamaz. Subjektif bir inceleme olur bu. Heyet çok güzel çalışıyor. Biz yargılamanın çok iyi gittiğini düşünüyoruz. İZSU ve Gdz beraber sorumlu olacaktır. İnancımız bu yöndedir."