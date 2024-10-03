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İzmir'de Eşe Şiddet Davası

İzmir\'de Eşe Şiddet Davası

Eski eşi Aysel Aydemir'i yaralayan Ferhat Bingöl'e ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

03.10.2024 17:41
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İZMİR'de, eski eşi Aysel Aydemir'i (37) tabancayla yaralayan Ferhat Bingöl'ün (41) 12,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını açıklayıp, 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Duruşmada söz verilen Aydemir, "Sanık o gün beni öldürmeye gelmişti" derken, tutuklu sanık Ferhat Bingöl, "Öldürmek istesem öldürürdüm. Sadece bacaklarından yaraladım. 2013 yılında, bir hırsızı bacaklarından yaralamıştım. Silah kullanmayı iyi biliyorum, pişmanım" dedi.

Çiğli ilçesinde 2 çocuk annesi Aysel Aydemir, geçen yıl 19 Haziran'da saat 06.30 sıralarında işe gitmek için evden çıktı. Bu sırada 5 yıl önce boşanıp, koruma kararı aldırdığı Ferhat Bingöl, pompalı tüfekle Aydemir'in yanına gelip, "Demek beni şikayet edersin" dedikten sonra ateş açtı. Aydemir'in daha sonra başını hedef alan Ferhat Bingöl'ün tüfeği tutukluk yaptı. Bunun üzerine belinden tabancasını çıkaran Ferhat Bingöl, Aydemir'i bacaklarından vurup, kaçtı. Yaralı Aysel Aydemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Bingöl tutuklanırken, Aydemir ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Ferhat Bingöl hakkında 'Boşandığı eşe karşı kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dava, geçen yıl ağustos ayında görülmeye başladı.

DAVA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE TAŞINDI

Aysel Aydemir'in avukatları Deniz Gülmez ve Canan Uzal Kayapınar, mahkemeden görevsizlik talep edip davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini istedi. Talep uygun bulunup, dosya 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın 8'inci duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Bingöl, sanık avukatı Mustafa Tekin, mağdur Aysel Aydemir, Aydemir'in avukatları Deniz Gülmez ile Canan Uzal Kayapınar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi katıldı.

Mahkeme başkanı, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden gönderilen sağlık raporunu okuyup, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu yönündeki beyanı okudu. Sanık avukatı, Manisa'dan gelen raporu reddedip İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığını yerinde olup olmadığı yönündeki raporun alınmasını istedi. Aysel Aydemir'in avukatları ise Manisa'daki hastanede uzman doktorlarca raporun hazırlandığını, yeterli olduğunu belirtip talebin reddini ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti. Duruşma savcısı da sanık avukatının talebini, Manisa'daki uzman heyet tarafından raporun hazırlandığı gerekçesiyle reddini istedi.

'SANIK O GÜN BENİ ÖLDÜRMEYE GELMİŞTİ'

Duruşmada söz verilen Aysel Aydemir, "Davanın bugün kararı bağlanmasını istiyorum. Psikolojim çok bozuldu. Sanık o gün beni öldürmeye gelmişti" dedi. Aysel Aydemir'in avukatları sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Bingöl için 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis ayrıca 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan cezalandırılması ile tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi. Mütalaa karşısında söz verilen tutuklu sanık Bingöl, "Öldürmek istesem öldürürdüm. Sadece bacaklarından yaraladım. 2013 yılında, bir hırsızı bacaklarından yaralamıştım. Silah kullanmayı iyi biliyorum. Pişmanım" dedi.

Sanık avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini belirtip, savunma için ek süre talep etti. Mahkeme başkanı, ek süre verip duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Eşe Şiddet Davası - Son Dakika

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