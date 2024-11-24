İzmir'de ESHOT Memuruna Bıçaklı Saldırı

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İZMİR'de ESHOT harekat memuru Aziz Akyüz (44), otobüste çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle uyardığı gruptan K.E.M. (17) tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka ilçesi Bostanlı ESHOT son duraklarında meydana geldi. İddiaya göre, son durağa gelen bir ESHOT otobüsü içerisinde bir grubun kendi arasında tartıştıkları ve çevreye rahatsızlık vermeleri üzerine ismi öğrenilemeyen otobüs şoförü ve ESHOT harekat memuru Aziz Akyüz, grubu uyardı. Grup, uyarıları dinlemeyerek burada şoför ve Akyüz ile tartıştı. Akyüz, çıkan tartışmada, K.E.M. tarafından sol dirseğinden bıçaklandı. K.E.M. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akyüz, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akyüz tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis ekipleri kaçan K.E.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.