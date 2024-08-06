İzmir'de Eski Eşini Yaralayan Sanığın Akıl Sağlığı Yerinde Çıktı - Son Dakika
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İzmir'de Eski Eşini Yaralayan Sanığın Akıl Sağlığı Yerinde Çıktı

İzmir\'de Eski Eşini Yaralayan Sanığın Akıl Sağlığı Yerinde Çıktı

İzmir'de eski eşi Aysel Aydemir'i yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ferhat Bingöl'ün akıl sağlığı yerinde çıktı. Duruşma ertelendi.

06.08.2024 17:36
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İZMİR'de, eski eşi Aysel Aydemir'i (37) tabancayla yaraladığı suçlamasıyla 12,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Ferhat Bingöl'ün (41) akıl sağlığı yerinde çıktı. Raporda 'Kasten yaralama' suçundan değerlendirme yapıldığı, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçu yönünden değerlendirme olmadığı belirtilerek ek rapor talep edilip, duruşma ertelendi.

Çiğli ilçesinde 2 çocuk annesi Aysel Aydemir, geçen yıl 19 Haziran'da saat 06.30 sıralarında işe gitmek için evden çıktı. Bu sırada 5 yıl önce boşanıp, koruma kararı aldırdığı Ferhat Bingöl, pompalı tüfekle Aydemir'in yanına gelip, "Demek beni şikayet edersin" dedikten sonra rastgele ateş açtı. Aydemir'in daha sonra başını hedef alan Ferhat Bingöl'ün tüfeği tutukluk yaptı. Bunun üzerine belinden tabancasını çıkaran Bingöl, Aydemir'i bacaklarından vurup, kaçtı. Yaralı Aydemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Bingöl tutuklanırken, Aydemir ise tedavisinin ardından taburcu edildi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Ferhat Bingöl hakkında 'Boşandığı eşe karşı kasten yaralama', 'Silahla tehdit' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Dava, geçen yıl ağustos ayında görülmeye başladı.

DAVA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE TAŞINDI

Aysel Aydemir'in avukatları Deniz Gülmez ve Canan Uzal Kayapınar, mahkemeden görevsizlik talep edip davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini istedi. Talep uygun bulunup, dosya 2. Asliye Ceza'dan 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın 6'ncı duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Bingöl, sanık avukatı Mustafa Tekin; mağdur Aysel Aydemir, vekili Avukat Canan Uzal Kayapınar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Temsilcisi Avukat Egemen Akın katıldı.

Mahkeme Başkanı, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden gönderilen sağlık raporunda sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Ancak raporda 'Kasten yaralama' suçundan değerlendirme yapıldığı, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçu yönünden değerlendirme olmadığı ifade edildi. Savcı, eksiklik nedeniyle sanık için yeniden rapor alınması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı ara kararını açıkladı. Mahkeme başkanı Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yazı yazılarak, söz konusu raporda sadece 'Kasten yaralama' suçuna ilişkin değerlendirmede bulunulduğu bu nedenle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçu yönünden ceza sorumluluğuna ilişkin ek rapor alınması istedi. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Eski Eşini Yaralayan Sanığın Akıl Sağlığı Yerinde Çıktı - Son Dakika

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