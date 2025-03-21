İzmir'de Eylem Yasaklarına Dava Açıldı - Son Dakika
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İzmir'de Eylem Yasaklarına Dava Açıldı

İzmir Valiliği'nin eylem yasakları için dava açıldı, hukuka aykırı olduğu savunuldu.

21.03.2025 17:57
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(İZMİR)- İzmirValiliği'nin 5 gün süreyle eylem ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklamasına ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle İzmir 6. İdare Mahkemesi'nde dava açıldı.

EGEÇEP Derneği ile Avukatlar İpek Sarıca ile Arif Ali Cangı, İzmir Valiliği'nin 5 gün süreyle yürüyüş ve eylemlerin yasaklamasının "hukuka aykırı" olduğunu kaydetti. İzmir 6. İdare Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, şunlar kaydedildi:

"'Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir' diyen 34. madde düzenlemeleri yürürlükten kaldırıldı mı? 'Herkes önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir' diyen 34. madde düzenlemeleri ile yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere dava konusu işlem açıkça hukuka aykırıdır.

Dava konusu işlemle Anayasa'da güvence altına alınan haklar askıya alınmıştır. Bu haliyle insan haklarına dayanan demokratik toplum düzeninde yaratacağı zararların giderimi çok zor olacaktır. İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari

işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulması kararı verilmesi gerekmektedir.

Yine yukarıda açıklanan sebeplerle ve toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özüne dokunması nedeni ile davaya konu idari işlemin yetki, usul, konu, amaç ve sebep unsurları bakımından açıkça hukuka aykırı olduğu sabittir. Yürütmeyi durdurma kararının verilebilmesi için aranan hukuka açık aykırılık ve telafisi güç veya imkansız zarar şartları gerçekleştiğinden ve meselenin yakıcılığı dikkate alındığında acilen yürütmeyi durdurma kararı verilmesi gerekmektedir.

Diğer yandan dava konusu işlem bugün başlayan önümüzdeki beş günlük süreyi kapsayan bir yasaklama kararıdır. Yani 2577 sayılı Yasa'nın 27/2. maddesinde ifade edilen etkisi tükenecek bir işlemdir. Bu nedenle, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere dava konusu işlemin derhal yürütmesinin durdurulması isteminde bulunmak zorunda kalıyoruz.

Yukarıda açıklanan nedenler ve sayın Mahkemenizce re'sen gözetilecek nedenlerle davalı İzmir Valiliği'nin bugün basın açıklamasıyla duyurulan 'İzmir il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21 Mart 2025 günü saat 10.00'dan 25 Mart 2025 günü saat 23.59'a kadar, 5 (beş) gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasının yasaklanmasına' ilişkin dava konusu işleminin, açıkça hukuka aykırı, uygulanmakla etkisi tükenecek ve uygulanması demokratik toplum düzeninde onarılması çok

zor zararlar doğuracak olması nedeniyle; 2577 Sayılı Kanunun 27/2.maddesi gereğince, savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere, idarenin savunması alınmaksızın derhal yürütülmesinin durdurulmasına, yapılacak yargılama sonunda iptaline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA

İzmir Valiliği, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Hukuk, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Eylem Yasaklarına Dava Açıldı - Son Dakika

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