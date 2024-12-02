İzmir'de Gaziler ve Şehit Aileleri Moral Programında Buluştu - Son Dakika
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İzmir'de Gaziler ve Şehit Aileleri Moral Programında Buluştu

İzmir'de Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından düzenlenen programda, kamu kurumlarında görev yapan gaziler ve şehit aileleri bir araya geldi. Şube Başkanı Gazi Tuncay Kılıç, İzmir'de yaklaşık 4 bin aileye destek sağladıklarını belirterek, her ihtiyacında ailelerin yanlarında olduklarını ifade etti. Etkinliğe Şehit Gazi-Sen Genel Başkanı Tuna Avcı ve Mehmetçik Vakfı Temsilcisi İlker Uğurveren de katıldı.

02.12.2024 09:46
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İzmir'de yaşayan ve kamu kurumlarında görev yapan gaziler ve şehit aileleri Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) tarafından düzenlenen programda bir araya geldi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) İzmir Şubesi tarafından Konak Polis Moral Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Şube Başkanı Gazi Tuncay Kılıç, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Şubesi olarak İzmir'de yaklaşık 4 bin aileye destek olmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye genelinde 70 ilde şubelerinin olduğunu anlatan Kılıç, "İzmir'de en ücra köşedeki ailemizin dahi her ihtiyacında hizmetindeyiz. Bugün de kamu kurumlarında görev yapan gazilerimiz ve şehit yakınlarımızla bir araya geldik. Moral ve motivasyon çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Toplantıya Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Tuna Avcı, Mehmetçik Vakfı İzmir Temsilcisi İlker Uğurveren ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA

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