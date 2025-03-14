İzmir'de Gençler İçin Yeni Atölyeler Başlıyor - Son Dakika
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İzmir'de Gençler İçin Yeni Atölyeler Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençler için Duygusal Okuryazarlık ve Umut Atölyesi'ni başlatarak, ücretsiz etkinliklerle katılımcıların duygusal ve yaratıcı becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

14.03.2025 10:50
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençler için düzenlediği etkinliklere Duygusal Okuryazarlık Atölyesi ve Umut Atölyesi'ni ekledi. Bu atölyelerden İzmirli gençler ücretsiz yararlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için düzenlediği ücretsiz atölyelere yenilerini ekledi. Gençlik Merkezlerinde devam eden atölyelerin yanı sıra Duygusal Okuryazarlık ve Umut atölyelerinin de başladığı duyuruldu.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen Duygusal Okuryazarlık Atölyesi, katılımcıların duygularını tanıma, anlama ve etkili bir şekilde yönetme becerileri ile empati yeteneklerini geliştirmeyi, öz farkındalıklarını artırmayı, duygularını daha bilinçli bir şekilde düzenlemelerine olanak sağlamayı amaçlıyor. Atölye 27 Mart Perşembe günü 18.30-20.00 saatleri arasında olacak.

Umut Atölyesi'nde ise gençler umut üzerine konuşup umudun ifade ettiklerini yaratıcılıklarıyla masaya yatıracak. Her bir genç, umudun gücüyle içlerindeki yaratıcı ve iyileştirici yanları keşfedecek. Umut Atölyesi, 18 Mart Salı günü 18.30-20.00 saatleri arasında Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşecek.

Atölyeler ücretsiz

Eğitim ve atölyeler, 15-30 yaş tüm gençlere açık olacak. Başvuru yapmak isteyen gençler için detaylı bilgiler, Genç İzmir'in Instagram sayfası @izbbgencizmir hesabında ve www.gencizmir.com adresinde yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Gençler İçin Yeni Atölyeler Başlıyor - Son Dakika

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