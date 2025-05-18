(İZMİR) - İzmir'in gençleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi sahnesindeki gösteride buluştu. "Gençler Sahne Sizin" adlı konserde sahne alan gençler, enstrümanlarıyla performanslarını sergiledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel etkinlikler kapsamında sahnesini genç müzisyenlere açtı.
"Gençler Sahne Sizin" adıyla düzenlenen konserde onlarca genç sahne aldı. Şef Deniz Dağdelen yönetimindeki Dokuz Eylül Oda Orkestrası eşliğinde sahneye gelen gençler teker teker dünya klasik müziğinin birbirinden değerli eserleriyle performanslarını sergiledi.
AASSM Büyük Salon'da düzenlenen konsere, gençlerin aileleri, yakınlarının yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.
Gençlerden birbirinden çeşitli performans
Gençler Sahne Sizin konserinde sırasıyla, Asya Korkmaz fagot, Ateş Akay arp, Berk Kolcu Viyola, Ceren Gül piyano, Cesur Toprak Alkar viyolonsel, Çınara Manaflı piyano, Deniz Güloğlu piyano, Dilay Ra Oygur viyolonsel, Ela Talay arp, Tuana Ünal keman, Emir Sezer trompet, Evrim Aleyna Kuzucuk keman, Kuzey Çiftçi piyano, Mert Zazaoğlu gitar, Sarp Hakgönül trombon, Selim Çeliker piyano, Yiğit Özükan piyano, Zehrasu Özkan piyano, Zeynep Özkan keman, Deniz Akçam viyolonsel ve Zeynep Asya Eser piyano performansını sergiledi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Gençler Sahne Aldı: 19 Mayıs Konseri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?