İzmir'de Grev 5'inci Gününde Devam Ediyor

(İZMİR) - Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine İzmir'de başlayan grev 5'inci gününe girdi. Yaklaşık 23 bin işçinin iş bıraktığı grevde bir işçi fenalaşırken, sendikadan belediye başkanlarına "grev kırıcılık" tepkisi geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK/Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlatılan grev, 5'inci gününde devam ediyor. Grev süresince yaklaşık 23 bin belediye işçisi iş bıraktı. Kent genelinde özellikle temizlik hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanırken, çöpler sokaklarda birikmeye başladı.

Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şubeleri ile belediye yetkilileri arasında yapılan toplantılarda şu ana kadar herhangi bir uzlaşma sağlanamadı. Sendika temsilcileri, belediyenin tekliflerinin beklentilerin çok uzağında kaldığını belirtiyor.

Sendikadan "Eşit Ücret" Talebi

Konak Pier önünde bir araya gelen işçiler Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Meydanda DİSK aracının üzerinde konuşan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, temel taleplerinin "eşit işe eşit ücret" olduğunu yineledi. Gül, "Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'a açıkça sesleniyoruz: Taleplerimizi karşılayın bu grev bugün biter. Aksi takdirde mücadelemiz sürecek" dedi.

Tugay'ın dün akşam saatlerinde çöp toplama çalışmalarına katılması ise sendika tarafından tepkiyle karşılandı. Gül, bu durumu "grev kırıcılık" olarak değerlendirerek, "Çağrı yapıyorlar. Gelin birlikte çöp toplayalım diye. Ya çağrı yapacağına gel masana bu işi çöz. İş bitsin. İzmir'i bu işi tertemiz eder. Tertemiz eder. Bizi aradılar. Dediler ki başkan, Cemil Başkan buraya çöp toplamaya gelecekmiş dediler. Gerçekten şaşırdık. Dedik ki bu kadar da olmaz. Gerçekten beklemediğimiz bir durum. Gerçekten ne yapmaya çalışıyorlar diyorum. Bu greve zarar vermeye çalışıyorlar. Bizi oyuna getirmeye çalışıyorlar. Bizi esnafla karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Biz sabırlı olacağız. Sakin olacağız. Biz sorumluluğumuzu biliyoruz. Öfkemize yenik düşmeyeceğiz. Binlerce emekçinin evine götüreceği, ailesine götüreceği bu toplu sonucu büyük kazanımlara hiçbir şekilde ne şahsım ne şube başkanlarımız ne temsilci, yönetici, ne de hiçbir arkadaşımız zarar vermeyecek dostlar. Onu da anlattık anlamıyorlar. Bu grevlere gelen ilçe belediye başkanların eminim ki kendi belediyelerinde de grev olmuştur. Oralarda biz duymadık bir belediye başkanının bu zamana kadar çıkıp çöp topladığını. ya yakın zamanda 4-5 ilçede grev oldu. Hangisinde topladın be adam? Hangisinde topladın da geliyorsun burada bize ekmeğe zarar veriyorsun. Hangisinde? Biz adalet istiyoruz ya. Bir gün bu adalet herkese ihtiyaç olacak. Bir kadın arkadaşımız grev kırıcılığı yapıyorsun diyor. Biz 'Genel-İş'in emekçilerinin yanındayız. Doğru bulmuyoruz' diyor. Zibidinin birisi kalkmış elinde sopayla kadın arkadaşımıza 'Senin kafanı patlatırım' diyor. Yeri geldiğinde kadın haklarını bizden çok savunanlar yanlarında kadınların kafasını patlatacak zibidiler getiriyorlar. Gelin ve patlatın görelim. Evet dün de biz de gördük ki burada grev kırıcı bir belediye başkanımız var. Söylemeden edemeyeceğim 2 dakika gördüğüm için söylüyorum Allah var yukarıda iyi temizlik yapıyor. Allah var. İyi çalışıyor. Gerçekten gördüm. İyi temizlik yapıyor. Evet bir gün bir çöp görürsem burada arayacağım başkanı. Başkanım gel burada çöp var. Temizle diyeceğim bundan sonra" ifadesini kullandı.

"1 yılda bunu yapan 4 yılda ne yapar"

Gül, şunları kaydetti:

"Kirli bir siyaset. O kirli siyasette Memiş Başkan'ı hedef almışlar. Neymiş? Hamza Dağ'la arasındaki oy farkını konuşmuşuz. 2011 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonda haksız, hukuksuz şekilde bürokratlarıyla işçiler gözaltına alınmış ve tutuklanmışlardı. O dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 397 yılla yargılanıyor. Belediyeye operasyon yapılıyordu. İz Enerji işçileri taşeron çalışıyor. Fakat sokakta da belediye şirketlerine geçmek için mücadelelerini veriyorlardı. 2021 yılı Kasım'da İZELMAN işçileri sendikalı olsun diye mücadele eden Memiş Sarı bedel ödemiş ve gözaltına alınmıştır. 13 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonda köşelerine çekilip çay içenler bugün sosyal medyadan bizi linç etmeye linç etmeye çalışıyorlar. Bir yılda parmak sallamaya başladılar. İzmir'in parasını kimseye yedirmeyeceğiz. Bir yılda bu olan 4 yılda ne olur acaba hep beraber göreceğiz. Ama şunu bilsinler. Bir gün hesap sorulacak bir gün. Kimse kusura bakmasın. O parmaklar bir gün tam tersine sallanacak."

Tugay'a destek veren Belediye Başkanlarına da tepki gösterdiler

DİSK/Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da grev süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in Cemil Tugay'a çöp toplama çalışmalarında destek vermesine tepki gösterdi. Topal, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye, "Sizin gücünüz DİSK'e saldırmaya yetmez Sayın Başkan. Ömer Eşki Başkanımız aynı zamanda SODEMSEN yöneticisi tweet atacağına yöneticisi olduğu SODEMSEN'e gel toplu sözleşmeyi yapalım" dedi. Topal, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'e, "Düne kadar aramızda işçi olarak çalışıyordu. Şimdi Menderes Belediye Başkanı oldu. Ne oldu? Ne oldu Belediye Başkanı seçildiğin? İşçiliğini unuttun" diye konuştu.

Açıklamaların ardından grev alanında bulunan işçiler, halay çekerek eylemlerine devam etti. Ancak bu sırada alandaki işçilerden biri fenalaştı. Sağlık ekipleri duruma müdahale etti. Öte yandan grev yapılan meydanda bazı kişilerin yerlere bilerek çöp attığı gözlendi. Grev halayının ardından dağılan işçilerin ardında meydan çöp içinde kaldı.