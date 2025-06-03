İzmir'de Grev Altıncı Günde - Son Dakika
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İzmir'de Grev Altıncı Günde

İzmir\'de Grev Altıncı Günde
03.06.2025 14:38
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İzmir'de 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle altıncı gündür grevde.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev, altıncı gününde devam ediyor.

Konak ilçesinde Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler, "Sadaka değil toplu sözleşme" yazılı pankart açtı, sloganlar attı.

İşçiler daha sonra Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına yürüdü. Yürüyüş sırasında Basmane Meydanı'ndaki yolda oturma eylemi yapan işçiler, yolu bir süre trafiğe kapattı.

"Araya artık birilerinin girmesi gerekiyor"

Belediye binası önünde basın açıklaması yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, yaklaşık 5 aydır süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç alınamadığı için İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin 6 gündür grevde olduğunu belirtti.

Sorunu masada çözmek istediklerini söyleyen Gül, "6 gündür gergin bir ortam var. Masa sağlıklı kurulamıyor, her iki tarafın da söylemleri gün geçtikçe ağırlaşıyor. Araya artık birilerinin girmesi gerekiyor. Bir uzlaşı sağlanmak isteniyorsa birilerinin girmesi gerekiyor. Dün itibarıyla bazı kurum temsilcileri her iki tarafla da görüşmeler sağladı. Dün daire başkanlarımız işverenle bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin adı bugün için bir masanın oluşması ve bu oluşan masanın da artık bir sonuca varması. Çünkü sonuca varılmadıkça hem işçiler hem belediyemiz hem de İzmir halkı bundan zarar görüyor." ifadesini kullandı.

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da taleplerinin eşit işe eşit ücret olduğunu kaydederek, "Gelin İzmir'in her yerinde bu sorunu yaşayan halkımız da çalışan emekçilerimiz de bayrama güler yüzle girsin." dedi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kamuoyu açıklamalarında işçilere 65 bin lira net maaş teklif ettiğini ama bunun gerçekçi olmadığını belirterek, "Oturduk bir hesap yaptık, 65 bin lira netin 30 güne bölün günlük yevmiyesi 2 bin 166 lira, biz bunu istemiyoruz. Biz en alt grup günlük 1731, en üst gurup 1947 lira yevmiye olarak senin verdiğinden daha azını istiyoruz. Varsan hemen imzayı atalım." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Grev Altıncı Günde - Son Dakika

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