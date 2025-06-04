İzmir'de Grev Sonlandı, İşçiler Anlaşma Sağladı - Son Dakika
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İzmir'de Grev Sonlandı, İşçiler Anlaşma Sağladı

İzmir\'de Grev Sonlandı, İşçiler Anlaşma Sağladı
04.06.2025 20:41
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İZELMAN grevi yedinci günde sona erdi, toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçilere zam müjdesi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin 28 Mayıs'ta başlattığı grevin yedinci gününde İZELMAN şirketini temsil eden Genel-İş İzmir 1 ve 3 No'lu şube başkanları toplu iş sözleşmesini imzalayarak, grevi sonlandırdı.

Ahmed Adan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen imza törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz katıldı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Tugay, İZELMAN şirketini temsil eden 1 ve 3 No'lu Şube başkanlarıyla mutabakata varıldığını söyledi.

Grev sürecini değerlendiren Tugay, "Zaman içerisinde her iki taraf adına konuşmalar, tartışmalar yaşandı. Ancak bizler İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında İzmir halkına hizmet etme sorumluluğunda olan kişiler olarak başkanından en alt çalışanına kadar bir aileyiz." diye konuştu.

Tugay, İZENERJİ grevi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İZENERJİ şirketi bünyesinde 10 binin biraz altında bir personel var ve görüşme devam ediyor. Şube başkanı arkadaşlarımız, 'İZENERJİ grevi bitirdi ancak anlaşmanın detaylarını belirlemek üzere şu anda görüşmeyi bekliyorlar' diyor. Yani grev tamamen bitti diye düşünebilirsiniz."

Sürece katkı sunanlara teşekkür eden Tugay, "Açıkçası Sendikalar, Genel-İş Genel Merkezi ve Genel Başkan Yardımcımız Gamze Taşcıer dışında 'sürece katkı koydum' diyen varsa kabul etmiyorum. Yani başka hiç kimsenin katkısı olmadı." dedi.

Tugay, imzalanan toplu iş sözleşmesiyle çalışanların net olarak en düşük 65 bin en yüksek 80 bin arası bir ücret ellerine geçeceğini ve 1 Temmuz itibariyle de yüzde 19 zam daha yapılacağını sözlerine ekledi.

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da grevin yedinci gününde her iki tarafın attığı adımlarla imzalanacak toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Grev Sonlandı, İşçiler Anlaşma Sağladı - Son Dakika

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