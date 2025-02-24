İzmir'de Güneşli Gün

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Türkiye genelinde kar, İzmir'de güneş etkili oldu

İZMİR - Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, İzmir'de güneşin kendini göstermesiyle birlikte vatandaşlar şehrin en gözde alanlarından biri olan Kordon'a akın etti. Bazı vatandaşlar deniz kenarında yürümeyi tercih ederken, bazıları da çimlerde oturarak güneşli havanın tadını çıkarttı.

Türkiye'nin birçok noktasında kar ve dondurucu soğuk etkili olurken, bugün sıcaklığın 7 dereceye ulaştığı İzmir'de vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Şubat ayının son günlerinde soğuk hava dalgasının etkili olduğu kentte güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar, İzmir'in en gözde yerlerinden biri olan Kordon'da yeşil alanlara ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar sahil şeridinde yürüyüş yaparken, bazıları da çimlerde oturmayı tercih etti. Kimi vatandaşlar ise sahil boyunca bisiklet sürdü. O anlar havadan görüntülendi.

"Hayatımda hiç kar görmedim"

Arkadaşıyla birlikte Kordon'da yürüyüşe çıkan Doğa Kaya, "Hava güneşli ama soğuk da etkili. Tam fotoğraf çekilmelik bir hava var. İzmir'de yaşadığım için hayatımda hiç kar görmedim. Ama görmeyi çok isterdim" diye konuştu.

"Evim İstanbul'da ama İzmir'den dönmek istemiyorum"

İstanbul'dan İzmir'e ailesini ziyaret etmek için gelen Selin Temizyürek ise "İzmir'in havası cennet gibi geliyor. Evim İstanbul'da ama soğuk sebebiyle oraya dönmek istemiyorum. İzmir'de yaşamak büyük bir şans. Bir insanın hayatının belirli bir bölümünü İzmir'de geçirmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.