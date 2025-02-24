İzmir'de Güneşli Gün - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Güneşli Gün

Geniş Video İzle

Kar yağışının etkili olduğu Türkiye'de İzmir, güneşli havayla vatandaşları Kordon'a çekti.

24.02.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde kar, İzmir'de güneş etkili oldu

İZMİR - Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, İzmir'de güneşin kendini göstermesiyle birlikte vatandaşlar şehrin en gözde alanlarından biri olan Kordon'a akın etti. Bazı vatandaşlar deniz kenarında yürümeyi tercih ederken, bazıları da çimlerde oturarak güneşli havanın tadını çıkarttı.

Türkiye'nin birçok noktasında kar ve dondurucu soğuk etkili olurken, bugün sıcaklığın 7 dereceye ulaştığı İzmir'de vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Şubat ayının son günlerinde soğuk hava dalgasının etkili olduğu kentte güneşli havayı değerlendiren vatandaşlar, İzmir'in en gözde yerlerinden biri olan Kordon'da yeşil alanlara ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar sahil şeridinde yürüyüş yaparken, bazıları da çimlerde oturmayı tercih etti. Kimi vatandaşlar ise sahil boyunca bisiklet sürdü. O anlar havadan görüntülendi.

"Hayatımda hiç kar görmedim"

Arkadaşıyla birlikte Kordon'da yürüyüşe çıkan Doğa Kaya, "Hava güneşli ama soğuk da etkili. Tam fotoğraf çekilmelik bir hava var. İzmir'de yaşadığım için hayatımda hiç kar görmedim. Ama görmeyi çok isterdim" diye konuştu.

"Evim İstanbul'da ama İzmir'den dönmek istemiyorum"

İstanbul'dan İzmir'e ailesini ziyaret etmek için gelen Selin Temizyürek ise "İzmir'in havası cennet gibi geliyor. Evim İstanbul'da ama soğuk sebebiyle oraya dönmek istemiyorum. İzmir'de yaşamak büyük bir şans. Bir insanın hayatının belirli bir bölümünü İzmir'de geçirmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Türkiye, Güneşli, Güncel, Yaşam, Güneş, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Güneşli Gün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:38 Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye Yenidoğan Çetesi davasında 4 sanık hakkında tahliye
15:17 Trump’tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri Trump'tan Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri
15:01 İstanbul Havalimanı’nda büyük skandal Kamera olan biteni böyle kaydetti İstanbul Havalimanı'nda büyük skandal! Kamera olan biteni böyle kaydetti
13:15 Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı O sözü duyunca bıçaklamış Alkollü eşini öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı! O sözü duyunca bıçaklamış
10:32 Dev derbiye saatler kaldı İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11’leri Dev derbiye saatler kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
00:57 İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria’ya girdi İsrail Ordusu, 23 yıl sonra Batı Şeria'ya girdi
00:15 Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı Pitbull cinsi köpekler sahibine ve yanındaki kişiye saldırdı
23:41 İstanbul’da okullar tatil mi Vali Gül’den açıklama geldi İstanbul'da okullar tatil mi? Vali Gül'den açıklama geldi
23:24 Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü Av sırasında kazayla 12 yaşındaki oğlunu öldürdü
23:17 Elon Musk’ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı Elon Musk'ın haftalık rapor talebi tepkiyle karşılandı
22:55 Kütahya’da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı Kütahya'da iki araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 16:39:56. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Güneşli Gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.