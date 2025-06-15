İzmir'de Hastane Yangını: 75 Hasta Tahliye Edildi - Son Dakika
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İzmir'de Hastane Yangını: 75 Hasta Tahliye Edildi

15.06.2025 23:10
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İzmir'de plastik fabrikasında çıkan yangın sonrası hastane tahliye edildi. 75 hasta güvende.

1) TUGAY: 4 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

Plastik fabrikasının deposunda yangın çıktı; dumanların sardığı hastanedeki hastalar tahliye edildi (4)

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yangın bölgesine geldi. Söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, saat 16.58 civarında yangın ihbarı yapıldığını belirterek, "Hastanenin hemen yanındaki bir depoda bir yangın olduğunu bildirildi. 4 dakika içerisinde itfaiyemiz buradaydı. Saat 17.02'de müdahaleye başladılar. Eş zamanlı olarak zabıta amirliğimiz de bu bölgedeydi. Oradan da 100 civarında zabıta hemen buraya geldi. Bir taraftan trafikle ilgili gereken önlemleri aldılar. Diğer taraftan hastanenin kısa sürede boşaltılmasını sağladılar. Aslında büyük bir yangın atlatıldı. Şu anda kontrol altına alındığı için atlatıldı" dedi.

Hastaneyle ilgili hiçbir riskin bulunmadığını ifade eden Tugay, "Depodaki yangın da sönmek üzere. Yangının neden çıktığını henüz bilemiyoruz. Hastanenin dışından depoya komşu bir alandan çıkmış gibi görünüyor. Savcılık ilgili bilirkişiyi atadı ve incelemeye başladı. Bir plastik deposunda çıkıyor yangın ya da kısa sürede oraya sıçrıyor. Plastik olduğu için alevi ve ateşi biraz kuvvetliydi. Koyu bir duman çıkarıyor. Hastanenin dumandan etkilenme riski de yüksek oldu. Hastanenin içine duman girmesine rağmen hızlıca boşaltıldığı için hiçbir yaralı yok. Mümkün olan en kısa sürede müdahale edildiği için itfaiye ekiplerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

'75 HASTA TAHLİYE EDİLDİ'

Yangına 21 arazöz ve pek çok yangın söndürme aracıyla birlikte hızlı müdahale edildiğini ifade eden Tugay, "Sevindiğimiz taraf hiçbir yaralı olmaması ve hastanede yangından dolayı bir hasar oluşmuş olmaması. Bizi rahatsız eden de şehrin merkezinde böylesine bir alanda bu kadar büyük bir yangının çıkabiliyor olması. Bununla ilgili araştırma yapılması gerekir. Önümüzdeki günlerde böyle bir ödevimiz var. İzmir'e geçmiş olsun. Trafoyla ilgili bildiğim kadarıyla bir hasar yok ancak önlem olsun diye elektrik kesilmiş. O yüzden bölge elektriksiz kaldı. Yakında metro istasyonu var herhangi bir hasar yok. Hastanenin jeneratörlerinin olduğu bölgede maddi hasar oluşmuş. Hastanenin kendisinde hasar yok. Depo ve depodaki malzemeler yandı. İtfaiyeci arkadaşlarımızda etkilenme yok. 75 hasta tahliye edildi. Hepsi şu anda güvende. Çoğunun İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. Yangın, hastanenin arka tarafında ama hastaneyle ilgisi yok gibi görünüyor. Hastanenin kameraları polise teslim edildi. Kameranın görmediği bir alanda başladığı için tam nedeni belli değil."

Hastane çalışanı İlkay Şahin ise "Tüm hastalar sevk edildi. Durumları stabil. Yangın birden başladı ama kaos yaşamadık. Her şey organize şekilde yürütüldü" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Hastane Yangını: 75 Hasta Tahliye Edildi - Son Dakika

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