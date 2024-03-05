İzmir\'de helikopter acil iniş yaptı: Bir personel hafif yaralandı

Edirne ve Kırklareli'nde Sağanak Yağış Etkili

Edirne ve Kırklareli'nde aralıklarla görülen sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Edirne'de öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurun durmasını bekledi. Ekipler, trafikte aksama yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kırklareli'nde de sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu. Vatandaşlar, otobüs durakları ve dükkan tentelerinin altında korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığı 11 derece olan Edirne'de ve 10 derece olan Kırklareli'nde sağanak yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.