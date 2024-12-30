İzmir\'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

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İZMİR'de 7 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen Ahmet Elik (35), polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesi Alsancak bölgesindeki 7 ayrı iş yerinde farklı zamanlarda hırsızlık yapıldığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Şüphelinin kapılarını zorlayarak girdiği iş yerlerinden para ve laptop, tipbox, telefon, termos, şemsiye gibi cihaz ve ürünleri çaldıkları belirlendi. İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Ahmet Elik olduğunu belirledi. Saklandığı ev tespit edilen şüpheli, önceki gün yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Elik, tutuklandı.

Haber-Kamera: Kadir ÖZEN