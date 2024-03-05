İzmir'in Çiğli ilçesinde bir hurda deposu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Anadolu Caddesi'nde beyaz eşya hurdalarının depolandığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yoğun dumanın yükseldiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Polisin çevre güvenliğini aldığı yangın, müdahale sonucu söndürüldü.
Yangında depo kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › İzmir Çiğli'de Hurda Deposunda Yangın: Depo Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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