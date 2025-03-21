İzmir'de İmamoğlu'na Destek Eylemi: Polis Sert Müdahale Etti - Son Dakika
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İzmir'de İmamoğlu'na Destek Eylemi: Polis Sert Müdahale Etti

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden öğrenciler, İzmir'de polis müdahalesiyle karşılaştı. Yaklaşık 4 bin öğrenci, Bornova'dan AK Parti İl Başkanlığı'na yürümek istedi, ancak polis TOMA ve biber gazıyla müdahalede bulundu.

21.03.2025 02:55  Güncelleme: 09:11
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(İZMİR) - CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden öğrenciler, İzmir'de de polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Bornova'dan AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na yürümek isteyen öğrencilere polis, TOMA'lardan tazyikli su sıktı, biber gazı ve "plastik gaz kapsülleri" olduğu belirtilen cisimlerle müdahale etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilerek gözaltına alınmasının ardından İzmir'de başlayan protestolar devam ediyor.

Kararı protesto eden Ege Üniversiteli öğrenciler, Bornova Büyükpark'ta bir araya gelerek eylem yaptı. Bornova'dan Bayraklı'da bulunan AK Parti İl Başkanlığı'na yürümek isteyen yaklaşık 4 bin öğrenci, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

"Bu daha başlangıç mücadeleye devam", "Kurtuluş yok ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Her yer direniş, her yer Gezi", "Karanlığa teslim olmayacağız", "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" sloganlarıyla Haydar Aliyev Caddesi üzerinden yürüyüşe başlayan öğrenciler, AK Parti İl Başkanlığı'nın bulunduğu Manas Bulvarı'nda polis barikatıyla karşılaştılar.

Polis barikatını aşan öğrencilere polis müdahale etti. Öğrencilere, "plastik gaz kapsülleri", TOMA'lardan tazyikli su ve biber gazı ile müdahale eden polis, kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Uzun süre polisin sert müdahalesine maruz kalan öğrenciler, yarın tekrar bir araya gelmek üzere dağıldılar.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de İmamoğlu'na Destek Eylemi: Polis Sert Müdahale Etti - Son Dakika

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