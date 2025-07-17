İzmir'de İnsan Hakları İçin Protokol İmzalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM Vakfı) arasında insan hakları, şiddetle mücadele ve sosyal arabuluculuk alanlarında işbirliği protokolü imzalandı.

İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde imzalanan protokol çerçevesinde, kurumlar arasında, mağdur odaklı hizmetlerin güçlendirilmesi, önleyici ve koruyucu adalet mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve kırılgan grupların desteklenmesine yönelik ortak projeler hayata geçirilecek.

Ayrıca, "Yeminli sosyal arabulucular", "İnsan hakları danışmanları" gibi saha aktörlerinin yetiştirilmesini hedefleyen ulusal ve uluslararası sertifika programları da yer alacak.

Protokoldeki çeşitli temalarda yerel ve ulusal düzeyde eğitsel, bilimsel ve sosyal faaliyetler yürütülmesi amaçlanıyor.

İmza töreninin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile Kadınlar ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneğince, "Mağdurun Güçlendirilmesi ve Adalete Erişiminin Sağlanması" başlıklı panel düzenlendi.

Panelin açılışında konuşan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, kurumlar arası işbirliği ve bilimsel çalışmaların önemine dikkati çekerek, mağdurların dış etkenlere karşı yalnız bırakılmaması ve destek mekanizmalarının görünür kılınması gerektiğini belirtti.

Yeldan, "Adalete erişimin güçlendirilmesi, sadece hukuki değil aynı zamanda sosyal bir sorumluluktur. Bugün attığımız bu adım; sahada çalışan aktörleri desteklemek, mağdura duyarlı politikalar üretmek ve adaleti daha kapsayıcı hale getirmek için önemli bir başlangıçtır." ifadelerini kullandı.

Panelde çeşitli kamu kurumları ve uzmanlar tarafından sunumlar gerçekleştirdi.