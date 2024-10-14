İzmir'de İş Bırakma Çağrısı Kanun Dışı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Genel-İş Sendikası'nın örgütlü bulunduğu İzenerji A.Ş çalışanlarına yönelik iş bırakma çağrısının kanun dışı olduğunu belirterek çalışanları çağrıya uymamaları konusunda uyardı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzenerji'de örgütlü Genel-iş Sendikası'nın ikramiye ödemelerinin erkene çekilerek ücretle birlikte verilmesi talebiyle "iş bırakma" çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Bu çağrının haksız, dayanaksız ve kanun dışı olduğu belirtilen açıklamada, çalışanların günü gelip ödenmemiş ücret alacağının olmadığı, ekim ayı ikramiye ödemesinin TİS uyarınca 31 Ekim'de yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Açıklamada ilgili kanun hükmüne göre "işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi halinde işverene haklı sebeple derhal fesih hakkı tanımlandığı" belirtilerek, "Bu çağrıya uymamaları, saatinde işbaşı yapmaları, ödevli bulundukları görevleri yerine getirmeleri, aksi takdirde kanun gereği işlem yapılacağı konularında çalışanlarımızı uyarıyoruz." ifadelerine yer verildi.