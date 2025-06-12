İzmir'de İşçi Kıyımı Tartışması

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin, bünyesindeki İZDOĞA şirketinden 800 kişinin işten çıkarılacağı yönündeki kararını "işçi kıyımı" olarak nitelendirdi.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikasına gönderdiği bir yazıyla 800 çalışanın işten çıkarılacağını açıkça beyan ettiğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan toplu işten çıkarmaların CHP belediyeciliğinin iflas ettiğini bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu savunan Saygılı, şunları kaydetti:

"Çalışanların işinden edilmesi, bir yönetim başarısı olmayacağı gibi vicdana da sığmayacaktır. Sayın Cemil Tugay, göreve gelir gelmez önceki dönemin yanlışlarını gerekçe göstererek emekçiyi kapının önüne koymakla sorumluluktan kaçamaz. Bugün belediyenin içine düştüğü mali kriz, bizzat CHP'li yönetimin yıllardır süregelen savurganlığının, liyakatsiz kadrolaşmasının ve siyasi hesaplarla yapılan keyfi işe alımların sonucudur.

Siz, belediyeyi partinizin arka bahçesi haline getirdiniz, milletvekillerinizin, genel başkan yardımcılarınızın ve Ankara'dan gelen talimatların etkisiyle belediyeyi bankamatik personellerle doldurdunuz. Şimdi bu yanlışların bedelini gariban emekçilere ödetiyorsunuz. Sayın Cemil Tugay, bugün geçmiş dönemin tüm bu sorumsuzluklarının faturasını işçiye kesmeye çalışmaktadır. Sorumlu işçi midir? Elbette hayır. Sorumlu sizsiniz. Bu karar açıkça bir işçi kıyımıdır ve biz bunun takipçisi olacağız."

CHP belediyeciliğinin İzmir'de sınıfta kaldığını ileri süren Saygılı, "Yönetemiyorsunuz, batırıyorsunuz, sonra da birbirinize suç atarak halkın aklıyla alay ediyorsunuz. Şimdi basın toplantısı düzenleyip hangi bahanelerle kendinizi aklamaya çalışacaksınız? Eski yönetim mi, ekonomi mi, hükümet mi diyeceksiniz? Saklandığınız bahanelerle İzmirlileri kandıramazsınız. Göreve geldiğiniz ilk günden bu yana anlattığınız bu söylemlerle ancak kendinizi kandırırsınız."

AK Parti olarak işçi kıyımının takipçisi olacaklarını vurgulayan Saygılı, İzmir halkının bu büyük vebalin hesabını günü geldiğinde sandıkta soracağını sözlerine ekledi.