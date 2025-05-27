İzmir'de İşçiler Greve Gidiyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden olan İZENERJİ, İZELMAN ve Ege Şehir Planlama işçileri, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde uzlaşmaya varılamaması nedeniyle bir araya gelip, perşembe günü saat 01.00 itibarıyla grev uygulamasına başlayacaklarını duyurdu.

Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) yetkilileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları İZELMAN ve İZENERJİ'de örgütlü DİSK/Genel-İş İzmir 1-2-3-9 No'lu şube yönetimleri, TİS için masaya oturdu. Dün yapılan görüşmelerde teklif edilen bir yıllık yüzde 29,16'lık zam çalışanlar tarafından kabul görmedi. Böylelikle DİSK/Genel-İş İzmir 1-2-3-9 No'lu şube yönetimleri ve örgütlü işçiler, sendika temsilciliği önünde bir araya gelerek uzlaşıya varılmazsa perşembe günü saat 01.00 itibarıyla grev uygulamasına başlayacaklarını duyurdu. DİSK önünde açıklamada bulunan DİSK/Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşme görüşmelerimizin üzerinden 5 ay geçmiş olmasına rağmen hala sonuç alınamamıştır. Bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi biz emekçilerin insanca yaşamaya yetecek bir ücret talebine karşılık sefalet ücreti dayatmaktadır. Daha önce mücadeleyle kazandığımız haklarımızı geri almak, toplu sözleşme hükümlerini esnetmek ve kazanımlarımızı tartışmaya açmak isteyen işveren anlayışı, ne yazık ki masadaki çözüm ihtimalini her geçen gün zayıflatmaktadır" dedi.

'EMEĞİMİZ VE ONURUMUZ ÜZERİNDEN ALGI YARATILMAKDIR'

İzmir Büyükşehir Belediye bürokratlarının, kamuoyunda algı yaratma çabasında olduğunu ileri süren Gül, "'Belediye emekçileri, kaymakam ve valilerden daha fazla ücret talep ediyor' şeklinde gerçek dışı söylemlerle bizleri İzmir halkıyla karşı karşıya getirerek, emeğimiz ve onurumuz üzerinden algı yaratmaktadır. Bugüne kadar yapılan tüm görüşmelerde işveren, altı aylık yüzde 26,19 gibi komik tekliflerle gelmiş; son görüşmede ise bu oranı yıllık yüzde 29,16 olarak ifade ederek, İZENERJİ ve İZELMAN işçileriyle adeta alay etmiştir. Aralık ayından bugüne kadar süren toplu sözleşme görüşmelerimizde herhangi bir ilerleme ve gelişme sağlanmamış aksine alay edercesine işçinin emeği üzerinden yapmış oldukları 6 aylık teklifi bir yıl olarak revize edip kölelik koşullarında çalıştırmayı teklif etmiştir."

'MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'

Perşembe günü sabahtan başlayan ulaşım ve tüm hizmetler dahil olmak üzere greve çıkacaklarını dile getiren Gül, "23 bini aşkın İZELMAN ve İZENERJİ emekçisini kapsayan TİS sürecinde, özel güvenlik görevlilerinin de bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyoruz. Sözleşmenin tüm emekçileri kapsayacak şekilde sonuçlanması için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. İş barışının sağlanması ve yarınlarda İzmir halkına daha iyi hizmet sunabilmek için, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketler arasındaki maaş farkının ortadan kaldırılmasını talep ediyor ve bu talebin hayat bulmasını istiyoruz. Aksi halde, 28 Mayıs gecesinden sonra yaşanacak mağduriyetlerin sorumlusu biz emekçiler değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi olacaktır. Geldiğimiz bu aşamada, taleplerimizin son iki gün içinde masa başında karşılanmaması halinde, perşembe günü saat 01.00 itibariyle yasal grev hakkımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz" diye konuştu.