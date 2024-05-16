İzmir'de İşçiler Maaş Eksikliğini Protesto Etmek İçin Yeryüzü Sofrası Kurdu - Son Dakika
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İzmir'de İşçiler Maaş Eksikliğini Protesto Etmek İçin Yeryüzü Sofrası Kurdu

İzmir\'de İşçiler Maaş Eksikliğini Protesto Etmek İçin Yeryüzü Sofrası Kurdu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, maaşlarının eksik yatırıldığını belirten bir grup işçi, öğle molasında yönetimi protesto amacıyla yeryüzü sofrası kurdu. Belediye binası önünde toplanan çalışanlar, slogan attı, düdük ve ıslık çalarak tepkilerini dile getirdi. Çalışanlar daha sonra yola serdikleri kartonların üzerine sofra kurarak yemek yedi. Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan maaş ve diğer alacaklarının yanı sıra yemek paralarının da yatırılmadığını söyledi. Seslerini duyurmak adına böyle bir eylem gerçekleştirdiklerini aktaran Filiz, şunları kaydetti: 'Arkadaşlar evlerinden karınca kararınca bir şeyler getirdi ve burada yeryüzü sofrası kurduk. Toplu iş sözleşmelerimiz uzun, önemli bir mücadelenin sonucunda imzalandı. Bugün geldiğimiz noktada bu ağır bedeller ödenerek elde edilen kazanımlarımız bir çırpıda elimizden alınmaya çalışılıyor. Belediye yönetimini, sorunu bir an önce çözmeye davet ediyoruz.'

16.05.2024 14:23
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, maaşlarının eksik yatırıldığını belirten bir grup işçi, öğle molasında yönetimi protesto amacıyla yeryüzü sofrası kurdu.

Belediye binası önünde toplanan çalışanlar, slogan attı, düdük ve ıslık çalarak tepkilerini dile getirdi. Çalışanlar daha sonra yola serdikleri kartonların üzerine sofra kurarak yemek yedi.

Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan maaş ve diğer alacaklarının yanı sıra yemek paralarının da yatırılmadığını söyledi.

Seslerini duyurmak adına böyle bir eylem gerçekleştirdiklerini aktaran Filiz, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar evlerinden karınca kararınca bir şeyler getirdi ve burada yeryüzü sofrası kurduk. Toplu iş sözleşmelerimiz uzun, önemli bir mücadelenin sonucunda imzalandı. Bugün geldiğimiz noktada bu ağır bedeller ödenerek elde edilen kazanımlarımız bir çırpıda elimizden alınmaya çalışılıyor. Belediye yönetimini, sorunu bir an önce çözmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

Bayraklı, Karınca, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de İşçiler Maaş Eksikliğini Protesto Etmek İçin Yeryüzü Sofrası Kurdu - Son Dakika

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