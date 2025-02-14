İzmir'de İşitme Engellilere Pastacılık Kursu - Son Dakika
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İzmir'de İşitme Engellilere Pastacılık Kursu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın açtığı pastacı çıraklığı kursuna işitme engelliler katıldı. Kurs, işaret dili çevirmenleri eşliğinde gerçekleştirildi ve kursiyerler pastacılığın inceliklerini öğrendi.

14.02.2025 15:20  Güncelleme: 15:45
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın sağır ve işitme engellilere yönelik açtığı pastacı çıraklığı kursuna İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay da katıldı. Öznur Tugay ve Fransız Şef Joelle Cam eşliğinde kursiyerler, işaret dili çevirmenleri eşliğinde pastacılığın inceliklerini öğrendi.

İzmir'de faaliyet gösteren İzmir Sağırları Koruma ve Kalkındırma Derneği, Karşıyaka Sağırlar Derneği ve Bornova Sessizler Derneği üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nda sağır ve işitme engellilere yönelik açılan pastacı çırağı kursuna başladı. Pastacılığın tüm aşamalarının öğretildiği kursa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, Fransız Şef Joelle Cam de katıldı. Şef Joelle Cam, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli işaret dili çevirmenleri Melek Uslular ve Özlem Özer eşliğinde tarifleri anlattı. Kursiyerler, önce hep birlikte cookie, sonrasında ise çikolatalı muffin yaptı. Şef Joelle Cam, tariflerin inceliklerini anlattı. Kursiyerler, dersin sonunda 14 Şubat Sevgililer Günü için şeker hamurundan kırmızı kalpler yaptı.

Tugay: Programımda özel bir yer ayıracağım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, "Burada sizlerle bu anı paylaşmak çok kıymetli oldu. Yaşamı birbirimize kolaylaştırmak en önemlisi diye düşünüyorum. O yüzden bütün farklılıklarımızı empati kurarak, birbirimizi anlamaya çalışarak yok edebiliriz buna çok inanıyorum. Bundan sonra da sizlerle beraber olmaya devam etmek istiyorum. Olabildiğince bu etkinliğe katılmaya çalışacağım. Programımda özel bir yer ayıracağım. Sevgi her şeyin anahtarı" ifadelerini kullandı.

Kursiyerler, kurs sayesinde gıda alanında iş üretmeyi hedefliyor. İkisi erkek olmak üzere toplam 21 kişinin eğitim gördüğü kurs, 124 saatlik eğitimi kapsıyor. Kurs sonunda sertifika alacak kursiyerler, kendi işyerlerini açabilecek ya da sektörde istihdam edilebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de İşitme Engellilere Pastacılık Kursu - Son Dakika

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