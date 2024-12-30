İzmir\'de Kaçak İçki ve Cinsel Ürün Operasyonu: 650 Bin TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Güncel

İZMİR'in Selçuk ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda etil alkol, gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ve çok sayıda alkol kiti ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Ödemiş Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve Selçuk İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri, Selçuk ilçesinde bir şüphelinin sahte içki sattığını belirledi. Ekipler, bir iş yeri ve depoya 26 Aralık'ta operasyon düzenledi. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 650 bin TL olduğu değerlendirilen 669 litre etil alkol, bin 296 alkol kiti ve 94 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.