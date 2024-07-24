İzmir\'de Karavan Otoparkları Hizmete Açılıyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen nisan ayında Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda hizmete giren karavan otoparkının ardından İnciraltı'ndaki karavan otoparkı için de hazırlıklarını sürdürüyor. Toplam 182 karavan kapasiteli iki otoparkla, kent merkezinde yaşanan karavan parkı ihtiyacı önemli oranda karşılanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, karavanların oluşturduğu park sorununu çözmek, karavan sahiplerinin güvenli parklanmasını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. İZELMAN A.Ş. Otoparklar Müdürlüğü tarafından nisan ayında Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda işletmeye açılan otoparkta, binek araçlar için 163, karavanlar için de 89 park yeri hazırlandı.

Otopark, hem abonelik sistemine hem de günlük ve saatlik girişlere göre 24 saat esasıyla güvenlik görevlileri kontrolünde işletiliyor. Otopark alanında araçların giriş ve çıkışları ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, karavanların park edebilmesi için bir alana daha karavan otoparkı açmaya hazırlanıyor. İnciraltı Terminali'nde yapım çalışmaları devam eden otoparkta, çekme tekneler için 64, karavanlar için de 93 park yeri oluşturuluyor. İZELMAN A.Ş. Otoparklar Müdürlüğü tarafından işletilecek otopark, sadece abonelik sistemine göre hizmet verecek ve araçların giriş ve çıkışları güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınacak. İnciraltı'nda faaliyete girecek otopark da 24 saat açık olacak ve güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilecek.

"Bölgenin ihtiyacını karşılıyor"

İZELMAN A.Ş. Otoparklar Müdürlüğü 5. Bölge Şefi Müslüm Kara, "İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN AŞ tarafından işletilen otoparkımız, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda 4 Nisan günü faaliyete geçti. 89 karavan, 163 de binek araç kapasiteli alan, bölgenin ihtiyacını karşılıyor. İzmir genelinde karavanların park edilme yerleri ile ilgili birçok şikayet geliyordu. Bu alanın düzenli bir karavan parkı haline gelmesi, vatandaş tarafından da memnuniyetle karşılanıyor" dedi.

İnciraltı'na karavan ve tekne otoparkı

İZELMAN A.Ş. Otoparklar Müdürlüğü Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Bölge Şefi Naim Akbıyık ise "İnciraltı Terminali içinde, yakın zamanda faaliyete geçecek bir karavan parkı oluşturuluyor. Burada 64 çekme tekne, 93 karavanın park etmesi için alan mevcut. Böyle bir alan, yurttaşlar tarafından da talep ediliyordu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın talimatıyla otoparkımız, kısa bir süre zarfında hizmet vermeye başlayacak. Otoparkın peron çizgileri çizildi, giriş turnikesi ve gişenin kurulumu ise tamamlanacak. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.