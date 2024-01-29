 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil refüje çarptı ve sürücü ile yanındaki arkadaşı hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.01.2024 - 22:30,  Güncelleme: 22:33
Abone Ol

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü Burak Kadir Göktaş (20) ile yanındaki arkadaşı Serhat Yıldırım (20), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Anadolu Caddesi, Kayıkçı Rampası yakınlarında meydana geldi. Burak Kadir Göktaş'ın kontrolünü yitirdiği 35 BKG 413 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Burak Kadir Göktaş ile yanındaki Serhat Yıldırım yola fırladı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Göktaş ile Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin, yaptığı incelemenin ardından 2 arkadaşın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (DHA)

İzmir\'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Serhat Yıldırım, İzmir, Olaylar, İzmir, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika


22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31
Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: Her alanda önünüzü açtık Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: Her alanda önünüzü açtık
21:45
Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi
21:05
ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş
20:08
Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı
20:07
İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor

Son Dakika
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
21:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: Her alanda önünüzü açtık
21:45 Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi
21:05 ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş
20:08 Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı
20:07 İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor
19:33 Eşi ve 2 kızını kış günü evden atan doçentten skandal sözler: Sokakta kalın bana ne
19:09 Kilise saldırısında yaşamını yitiren Cihan'ın kuzeni konuştu: Yüzde 80 engelliydi, gezmek için kiliseye gitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2024 23:10:50. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement