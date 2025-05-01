İzmir\'de Kaza: 2 Yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki iki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

A.E'nin (21) kullandığı 35 CGG 602 plakalı hafif ticari araç, Fevzi Paşa Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarına park edilen 34 KHR 009 ve 06 DCP 28 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada sürücü A.E. ile 34 KHR 009 plakalı otomobildeki U.E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü A.E., söz konusu bulvarda ilerlerken, aynı yönde giderken sol şeride geçip 1367 Sokak'a dönüş yapan bir taksiye çarpmamak için manevra yaptığı sırada kazanın meydana geldiğini öne sürdü.