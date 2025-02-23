İzmir'in Menemen ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
U.A. (30) yönetimindeki 35 HCK 15 plakalı otomobil, Foça-Ulukent kara yolunun 7'nci kilometresinde devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki H.E.S, Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Kaza: Alkollü Sürücü Otomobili devirdi - Son Dakika
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