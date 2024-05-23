İzmir Buca'da kıraathane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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İzmir Buca'da kıraathane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir Buca\'da kıraathane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir kıraathane önünde çıkan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırı sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve tedavileri devam ediyor. Ölen kişinin ise eski Bucaspor Taraftarlar Derneği Başkanı olduğu belirtildi.

23.05.2024 09:05
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İzmir'in Buca ilçesinde kıraathane önünde çıkan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece, Menderes Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin önünde bulunan Evren Yiğit'e (43), K.A. adlı kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Kıraathaneden açılan karşı ateş sonucu da K.A. ile D.O.F. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Evren Yiğit'in eski Bucaspor Taraftarlar Derneği Başkanı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Buca'da kıraathane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Buca'da kıraathane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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