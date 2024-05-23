İzmir Buca\'da kıraathane önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

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İzmir'in Buca ilçesinde kıraathane önünde çıkan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece, Menderes Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin önünde bulunan Evren Yiğit'e (43), K.A. adlı kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Kıraathaneden açılan karşı ateş sonucu da K.A. ile D.O.F. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Evren Yiğit'in eski Bucaspor Taraftarlar Derneği Başkanı olduğu öğrenildi.