İzmir'de Kumar Baskını: 128 Kişiye Cezai İşlem

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İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 128 kişiye idari para cezası uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklıdere ve Gökdere mahallelerindeki iki işletmede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Kumar oynarken suçüstü yakalanan 128 kişiye toplam 822 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu, iş yerleri mühürlendi.

İşletme sahipleri A.A.Z. ve E.G. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı. Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kumar oynarken yakalanan ve "dolandırıcılık" suçundan aranmasının bulunduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.