İzmir'de Kurban Bayramı Boyunca Toplu Ulaşım Ücretsiz

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, 6 Haziran ve 9 Haziran tarihleri arasındaki Kurban Bayramı boyunca ücretsiz olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda kent içi toplu ulaşımda düzenlemelere gitti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.

Otobüslere ek sefer

ESHOT, İZULAŞ ve İZTAŞIT, Kurban Bayramı için takviye seferlerle özel bir sefer tarifesi hazırladı. Vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak için İzmir Otogarı'na erişim sağlayan ve özellikle ana akslar üzerinde yoğunluk yaşanabilecek hatlara gerekli araç takviyeleri yapıldı. Bayram boyunca orman köyü hatları da hizmete devam edecek. ESHOT'un Baykuş Seferleri de Gaziemir, Çiğli, Bornova, Buca ve Narlıdere ilçelerinden Konak'a olacak şekilde haftanın her günü gece yarısından sabaha kadar olacak. Otobüsler, arife günü (5 Haziran Perşembe) ile bayramın ilk üç gününde kentteki tüm mezarlıklara ek seferler yapacak.

Metro ve tramvay programı

Metro, tramvay ve vapur seferleri kesintisiz devam edecek. İzmir Metrosu'nda seferler, Kurban Bayramı süresince 6-7-8-9 Haziran'da 7,5 dakikalık aralıklarla gerçekleştirilecek. Konak Tramvayı'nda; bayram boyunca pazar tarifesi uygulanacak. Karşıyaka ve Çiğli tramvaylarının sefer planında değişiklik olmayacak.

İZDENİZ gemileri

İZDENİZ'de 6, 7, 8, 9 Haziran tarihlerinde hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. İskelelerde oluşacak yolcu yoğunluğunu önlemek amacıyla yedek gemiler sefere hazır bekletilecek. 6, 7, 8 Haziran'da baykuş seferleri düzenlenecek.

Yurttaşlar ayrıntılı hat ve sefer saat bilgilerine; eshot.gov.tr, ESHOT Mobil, izmirmetro.com.tr, tramizmir.com, izdeniz.com.tr ve izban.com.tr'den ulaşılabilir. Ayrıca 153 numaralı Hemşeri İletişim Hattı'ndan da 7 gün 24 saat gerekli bilgi alınabilecek.