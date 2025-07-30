İzmir'de Lüks Araca Vale Şoku

İzmir'de, valenin sahibine teslim etmek üzere otoparktan çıkarmak isterken duvara çarptığı lüks otomobilde ağır hasar oluştu.

Çeşme'de bir otele gelen Selen Yalaz, aracını valeye teslim etti. Yalaz, otelden ayrılırken valeden otomobilini getirmesini istedi.

İddiaya göre vale, otomobili otoparktan çıkarmaya çalışırken duvara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hava yastıkları açıldı, araçta ağır hasar meydana geldi.

Lüks otomobili zarar gören Yalaz, polise başvurarak vale ve otel yönetiminden şikayetçi oldu.

Yalaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilinin sorumsuzca kullanıldığını ve yaşananın basit bir kaza olmadığını söyledi.

Aracının kullanılamaz hale geldiğini belirten Yalaz, şunları kaydetti:

"Arabam çarpılmamıştı, pert olmuştu. Vale, aracı otoparkta gidilmemesi gereken bir hızla kullanıyor. Temel problemlerden birisi de krizin yönetilme biçimi. Bana müdür 'Olur böyle şeyler.' diyor. Bu çok problemli bir ifade. Ben hukuki süreçle tüm haklarımı arayacağım. Bize çok büyük bir mağduriyet yaşattılar. Bir de üstüne benden 400 lira vale ücreti alındı. Bir saat boyunca da bu olay benden saklandı. Hukuki yoldan mücadelemizi vereceğiz."

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, valenin otomobile bindiği, otoparkta ilerlediği ve çıkışa doğru dönüş yaptığı anlar yer alıyor.