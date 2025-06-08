İzmir\'de Metruk Bina Yangını

İzmir'in Konak ilçesinde, metruk bir binanın bahçesinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki ev ve iş yerlerine sıçradı.
Umurbey Mahallesi'nde tarihi ve metruk binaların bulunduğu boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevredeki ev ve iş yerlerine sıçradı.
Çevredeki vatandaşlar, iş yerlerinden eşyaları kurtarmaya çalışırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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