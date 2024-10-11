İzmir'de Mobilya Sektörüne Destek Mesajı - Son Dakika
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İzmir'de Mobilya Sektörüne Destek Mesajı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 2025 yılında düzenlenecek MODEKO-Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı öncesinde sektör temsilcileriyle bir araya geldi ve mobilya sektörünün gelişimi için destek sözü verdi.

11.10.2024 11:11  Güncelleme: 12:41
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Fuar İzmir'de mobilya sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. 2025 yılında 36'ncı kez düzenlenecek MODEKO-Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı öncesinde sektörün isteklerini ve ihtiyaçlarını dinleyen Tugay, "İzmir'de mobilya sektörünün gelişimine katkıda bulunmuş belediye başkanı olmayı çok isterim. Planlamaları beraber yapalım. Mobilyanın maküs talihini İzmir'de beraber değiştirelim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Fuar İzmir'de mobilya sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve EFOR Fuarcılık tarafından 36'ncı kez düzenlenen MODEKO-Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı öncesinde sektör temsilcileri ile buluşan Başkan Cemil Tugay, istekleri ve ihtiyaçları dinledi. Tugay, geçen yıl Ege Bölgesi'nden yapılan 224 milyon dolarlık mobilya ihracatını, fuara destek vererek artıracaklarını belirtti.

"Belediyenin yetkilerini sonuna kadar sizler için kullanmak istiyorum"

Altyapı, ulaşım, temizlik, kentsel dönüşüm gibi hizmetlerle beraber kentin kalkınması için yapılacak çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan Başkan Turgay, şöyle konuştu:

"İzmir'de mobilyada çok önemli bir üretim var ama markalaşma ve pazarlamada sorunlar yaşandığı için ne yazık ki harcanan emeğin karşılığı alınmıyor. Sizlerle beraber İzmir'deki mobilya üretiminin şartlarını iyileştirelim. İhtiyacı olan o lojistik desteği, yetişmiş eleman desteğini sağlamak için, markalaşma için çalışmalar yapalım. Pazarlamasını doğru stratejilerle oluşturalım diye düşünüyorum. Ben görev üstlenmek istiyorum. Bütün gerekli çalışmaları yapar, bu fuar da hayal ettiğimiz gibi gerçekleşirse, İzmir'de mobilya sektöründe sıçrama olacağını düşünüyorum. Çok başarılı bir uluslararası fuar yapılabilir. Her şey biraz bu süreci el ele, kol kola, omuz omuza götürmekle olacak bir şey.

Şehrin kalkınmasına destek olmamız zorunlu. Kalkınma belediyeciliği yapacağız dedim. Gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Farklı alanlarda benzer çalışmalar içindeyiz. Bu da o kapsamda baktığım bir iş. Öneri ve eleştiri her zaman kıymetli. Söylemekten çekinmeyin, sektörün gerçek sahibi sizsiniz. Çıkılan yolda güzel bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum. Burada tasarım eğitimi verilebilir. Tasarım okuyan öğrenciler, gözünüze takılan insanlar gelsin kurs alsın. Atölye ortamında üretim yapıp, çalışsınlar. Diğer sektörlerle de bağ kursunlar. İhtiyaçlarını belirleyelim. Belediyenin yetkilerini sonuna kadar sizler için kullanmak istiyorum. İzmir'de böyle bir imkan ve potansiyel var.

"Mobilyanın maküs talihini İzmir'de beraber değiştirelim"

İzmir'in avantajlarını, potansiyelini görmemiz lazım. Bana inanırsanız, güvenirseniz, iş birliği yaparsanız çok mutlu olurum. Aklım var, aklıma inanıyorum. Vatan millet sevgim var, ona çok inanıyorum. Burada hepimizin ortak ülküsü, beklentisi şehrimizi ve ülkemizi büyütmek olmalı. Boynumuz eğri gezmeyelim. Akıllı hamleler ile İzmir'de mobilya sektörünü diri tutabiliriz. İzmir'de mobilya sektörünün gelişimine katkıda bulunmuş belediye başkanı olmayı çok isterim. Size söz veriyorum, bunun için başarılı örnekleri yerinde göreceğim, nerede ne varsa. Planlamaları beraber yapalım. Mobilyanın maküs talihini İzmir'de beraber değiştirelim."

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, "MODEKO 2025 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve EFOR Fuarcılık tarafından düzenlenecek. Önümüzdeki yıl MODEKO ile İzmir'de sektörümüzün ihracatına ciddi kaldıraç olacak, yeni bir vizyona sahip bir fuarla karşı karşıya olacaksınız" dedi.

EFOR Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen ise "Ben de mobilyacıyım. 36 yıldır birlikte yol yürüyoruz. Başladığımız ve şimdi geldiğimiz noktada çok farklı şeyler var. Güç birliğine inanıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 'Mobilya fuarı İZFAŞ ile beraber olsun' isteğine çok mutlu olduk. Biz artık çok daha rahatız, güvenli bakıyoruz her şeye. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin arkamızda olmasını sektöre de anlattık, çok mutlu oldular. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Cemil Tugay, Ekonomi, Güncel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Mobilya Sektörüne Destek Mesajı - Son Dakika

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