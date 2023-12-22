Dikili\'de Motor Arızası Nedeniyle Sürüklenen 37 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde motor arızası nedeniyle botlarıyla sürüklenen ve yardım talebinde bulunan 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikili açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.