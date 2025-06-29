İzmir\'de Orman Yangını

İZMİR'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasında kalan ormanda, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ile 3 dozer bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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