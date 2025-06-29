1)ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE GİRDİ
İzmir'in Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasındaki orman yangınında alevler, yerleşim yerlerine kadar girdi.
Alevler Seferihasar'ın Yeni ORhanlı mahallesi ile Ürkmez mevkindeki Cumhuriyet ve Atatürk mahallerine, Gaziemir'de ise Beyazevler mevkiine kadar ulaştı. Yeniorhanlı Mahallesi'nde alevlerin sıçradığı 3 ev zarar gördü. Vatandaşlar canlarını kurtarmak için evlerini terk edip, bölgeden uzaklaşmaya başladı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Orman Yangını: Alevler Yerleşim Yerlerine Ulaştı - Son Dakika
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