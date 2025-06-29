İzmir'in Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasındaki orman yangınında alevler, yerleşim yerlerine kadar girdi. Alevler Seferihisar'ın Yeni Orhanlı Mahallesi ile Ürkmez mevkindeki Cumhuriyet ve Atatürk mahallerine kadar ulaştı. Mahallede alevlerin sıçradığı 3 ev zarar gördü. Vatandaşlar evlerini tahliye edip bölgeden uzaklaşmaya başladı.
Gaziemir ilçesindeki yangında ise alevler Beyazevler mevkiine kadar ulaştı.
Haber - Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Orman Yangını: Evler Tehlikede - Son Dakika
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