İzmir'de Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir'de Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı uçaklar, helikopterler, arazözler, su ikmal araçları, dozerler ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterler ve TOMA'lar da yangının kontrol altına alınması için görev yapıyor. Yangın nedeniyle arı kovanları ve küçükbaş hayvan ağılları tahliye ediliyor. Yangın bölgesinde rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle zorluk yaşanıyor. Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olan yangın nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

18.07.2024 17:47
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İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Zafer Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 yer ekibi ile çok sayıda itfaiye görevlisi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 5 helikopter ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar da görev yapıyor.

Yangın nedeniyle bölgede bulunan arı kovanları ile küçükbaş hayvan ağılları tahliye ediliyor.

Ekipler, yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yangının Adnan Menderes Havalimanı'na yakın konumda olması ve yükselen duman nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Çok sayıda seferin ertelendiği havalimanına iniş yapacak uçaklar ise çevre havalimanlarına yönlendiriliyor.

"Rüzgar sürekli yön değiştiriyor"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yangın bölgesinde yaptığı incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin olağanüstü bir mücadele verdiğini, rüzgarın sürekli yön değiştirmesi nedeniyle zorluk yaşandığını söyledi.

Yangının bazı yönlerde durduğunu, soğutma yapıldığını aktaran Duman, belediye arama kurtarma ekiplerinin de çalışmalara katıldığını aktardı.

Duman, yangının yerleşim alanlarından uzak olduğunu ve tahliye durumu bulunmadığını, yabani hayvanları yangından uzaklaştırmak için de çaba gösterdiklerini söyledi.

Bölgede çimento fabrikası olduğunu belirten Başkan Duman, buna yönelik bir risk bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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