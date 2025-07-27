İzmir'de Orman Yangınları Kontrol Altında

İzmir'in Buca ve Urla ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Buca'nın Şahin Tepesi ve Urla'nın Kekliktepe mevkilerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne uçak, helikopter ve kara araçları ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangınlar, 2 yangın kısa sürede kontrol altına alındı.