İzmir'in Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasındaki orman yangına müdahale sürerken, Gaziemir ilçesi Beyazevler mevkiindeki ormanda da saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı bölgeye sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan sürüyor.
Haber - Kamera: Kadir ÖZEN/ İZMİR,
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Orman Yangınları Sürüyor - Son Dakika
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