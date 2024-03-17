İzmir'in Karşıyaka ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesince başlatılan Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi alanındaki evlerinin zamanında teslim edilmediğini savunan hak sahipleri eylem yaptı.
"Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Revizyon İmar Planı" doğrultusunda başlatılan kentsel dönüşüm projesinin 3. ve 4. etabındaki evlerinin vadedilen sürede teslim edilmediğini öne süren hak sahipleri, alanda bir araya geldi.
Grup adına basın açıklaması yapan Zeki Kaplan, 2015-2016 yıllarında sözleşme imzalanarak kendilerine kısa zamanda evlerinin teslim edileceğinin söylendiğini, yaklaşık 9,5 yıl geçmesine rağmen teslimatın gerçekleşmediğini savundu.
Mağdur olduklarını belirten Kaplan, şunları ifade etti:
"Aksine geçtiğimiz ay içerisinde bir sene daha süre istendi. Bir yıl sonra ne olacağı belirsiz. Belediye bu işi kime havale ettiyse o insanlarla bir araya gelip bu işe mutlaka çözüm bulmalı. En azından 50-60 aile kiralarda sürünüyor. Ev sahiplerinin gözü kiraya doymuyor, çıkarıp başkasını almaya çalışıyor. Kiralara güç yetmiyor, 15-20 bin lira istiyorlar. Herkesin kendisine göre yaşlısı, hastası var. Bir sene daha atmak, işi iyice kötüleştirdi bizim için. Yetkililerin çare bulmasını istiyoruz. Çok uzadı bu iş."
Eylemcilerden Sedat Kaplan da Karşıyaka ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayları ile İZBETON firmasına seslenerek, "Artan kira zamları, bu süreçte 2015'ten itibaren verilen para sözleri bize katbekat geri dönmüştür. Bu insanlar, mağdur olmak zorunda değil. Bu konunun en kısa sürede çözülmesini istiyoruz. Adaylara ve bu inşaatı yapan İZBETON firmasına çağrıda bulunuyoruz. Halk 'Artık yeter!' diyor. Bu insanların mağduriyetini çözün. Bıktık." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde evlerin teslimatı gecikti - Son Dakika
Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edilerek, derhal ateşkes çağrısında bulunuldu. Göstericiler, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek soykırım işlediğini belirterek, saldırılarına son vermesi çağrısında bulundu. Ayrıca, Belçika Başbakanı ve diğer liderler İsrail'e verdikleri destek nedeniyle protesto edildi.
Giresunspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Şanlıurfaspor'a 6-0 yenildi. Teknik direktörler maç sonrası açıklamalarda bulundu. Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller, takımın kötü performansını eleştirirken, Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise genç oyuncuların çabasını alkışladı ve ligde tutunma adına moral yakaladıklarını belirtti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, uluslararası toplumun eleştirilerine rağmen Gazze'nin Refah kentine saldırı düzenlemeye kararlı olduklarını söyledi. Netanyahu, savaşın tüm amaçlarına ulaşmadan durdurulmasının İsrail'in savaşı kaybettiği anlamına geleceğini belirtti. Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail'in Refah'a saldırma planı eleştiriler alıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti mitinginde EYT staj ve çıraklık mağdurlarının attığı sloganlar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Özel, Erdoğan'ın gözaltına aldırdığı staj mağdurları ve çıraklık mağdurlarıyla birlikte mücadele edeceklerini belirtti. Ayrıca EYT mağduriyetinin de gündemlerinde olduğunu vurguladı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Ankara'nın Bala ilçesinde piyasa değeri 28 milyon 750 bin lira olan kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda H.S. ve N.K. hakkında adli işlemler başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya mitinginde yaptığı konuşmada, Konya'nın vefanın şehri olduğunu ve eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı en iyi Konya'da görmek mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca, CHP ile DEM Parti arasında gizli bir iş birliği olduğunu iddia eden Erdoğan, bu partilerin şehirleri belediye meclislerini paylaştığını ve AK Parti'ye karşı birlikte hareket ettiklerini söyledi.
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Carlos Vinicius, Kasımpaşa maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Galatasaray, deplasmanda oynadığı maçı 4-3 kazandıktan sonra futbolcular ve teknik heyet taraftarların yanına giderek galibiyeti kutladı. Carlos Vinicius da galibiyet golünü atan futbolcu olarak taraftarlara 3'lü çektirdi.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, sahasında Portekiz'in Benfica takımına 30-23 yenildi. İlk maçta da Benfica'ya yenilen Armada Praxis Yalıkavak, Avrupa Kupası'na veda etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday tanıtım programı öncesi basın mensuplarının salona girişi sırasında gerginlik yaşandı. Basın mensupları polisler tarafından içeri alınmadı ve aralarında gerginlik yaşandı. Ancak bir süre sonra basın mensupları salona alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?