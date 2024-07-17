İzmir'de Otizmli Çocuğa Cinsel İstismar Davası Yeniden Görüldü - Son Dakika
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İzmir'de Otizmli Çocuğa Cinsel İstismar Davası Yeniden Görüldü

İzmir'de otizmli bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 30 yıl hapis cezasına çarptırılan öğretmenin kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden görülen davada sanık, suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, savunma için süre talep eden avukata süre vererek duruşmayı erteledi.

17.07.2024 12:19
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İzmir'de otizmli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla çarptırıldığı 30 yıl hapis cezasına ilişkin karar Yargıtay tarafından bozulan öğretmenin yeniden yargılanmasına devam edildi.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık U.E. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile müştekinin yakınları da hazır bulundu.

Sanık U.E. ifadesinde, "Mahkemenin sonuçlanmasını bekliyorum. Dava sonunda hayatıma devam edeceğime inanıyorum. Hiçbir suçum yok. Mağdura cinsel istismar yaptığıma dair hiçbir delil yok. Beraatimi istiyorum." dedi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık U.E'nin "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan cezalandırılmasını ve öğretmen olması nedeniyle cezasının artırılmasını talep etti.

U.E'nin avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık avukatının mütalaaya karşı savunmasını hazırlaması ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı ertelendi.

Olay

İzmir'de 2018 yılında bir derneğe ait eğitim merkezinde 13 yaşındaki otizmli A.İ.T'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen müzik öğretmeni U.E. çocuğun ailesinin şikayetiyle tutuklanıp hakkında dava açılmıştı.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesince bir süre önce karara bağlanan davada, sanık U.E'ye "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan verilen 20 yıl hapis cezası sanığın öğretmen olması nedeniyle 30 yıla çıkarılmıştı.

Temyiz başvurusu üzerine söz konusu karar Yargıtay tarafından esastan bozulmuştu.

Kaynak: AA

Yargıtay, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Otizmli Çocuğa Cinsel İstismar Davası Yeniden Görüldü - Son Dakika

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