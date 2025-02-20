İzmir\'de park halindeki kamyoneti kundaklayan şüpheli yakalandı

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İZMİR'in Bayraklı ilçesinde park halindeki kamyonete benzin dökerek ateşe veren E.Ö. (18) yakalandı. Kundaklama anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Şubat'ta saat 00.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak'ta meydana geldi. V.T.'ye (42) ait park halindeki 35 DC 2253 plakalı kamyonet üzerine benzin dökülüp kundaklandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 120 saatlik kamera görüntülerini izleyip, şüphelinin E.Ö. olduğunu tespit etti. E.Ö., dün polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Bu arada olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; E.Ö.'nün olay yerine gelip, kamyoneti kundaklaması yer aldı.

Haber : Tolga TAHÇI/ İZMİR,