İzmir'in Bayraklı ilçesinde park halindeki bir kamyonette çıkan yangın güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Manavkuyu Mahallesi Şehit Pilot Üsteğmen Türker Aydın Sokak'ta, V.T'ye (42) ait 35 DC 2253 plakalı kamyonetin 17 Şubat'ta yanmasıyla ilgili Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının 120 saatlik görüntüsünü inceleyen ekipler, aracı kundakladığından şüphelenilen kişinin E.Ö. (18) olduğunu belirledi.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin kamyonete doğru yürümesi ve sonrasında araçta yangın çıkması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Park Halindeki Kamyonette Yangın: Kundaklama Şüphesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?