İzmir'de PKK/KCK Operasyonu: 5 Gözaltı

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İzmir'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, önceki yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları bulunan ve açık kaynaklarda terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli tespit edildi.

Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tüfek ve 21 kartuş ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.