İzmir\'de PKK/KCK Terör Örgütüne Yönelik Operasyon: 5 Gözaltı

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İZMİR'de, polisin PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. Önceki yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensuplarıyla fotoğrafları bulunan ve açık kaynaklarda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen 1 tüfek, 21 kartuş ve çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.